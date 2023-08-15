Мир 15 августа 2023, 15:12 Германия пообещала не делать скидок в суде по взрывам на «Северных потоках» Шольц: никто не получит скидок в суде ФРГ по взрывам на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Суд по взрывам на двух газопроводах «Северный поток» нужно провести в Германии, поскольку здесь никто не получит послаблений. С таким предложением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время гражданского диалога в Потсдаме. Его процитировала газета Die Welt.

Германия по мере возможности установит, кто стоит за диверсиями на «Северных потоках», отметил Шольц. Канцлер заверил, что страна не откажется от иска, даже если будет недовольна результатами расследования.

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«Здесь никто не может рассчитывать на скидки», — подчеркнул председатель правительства ФРГ.

Он добавил, что делом о взрывах на газопроводах занимается немецкая Генпрокуратура. Доказательств причастности США или Великобритании к диверсиям нет, но в ФРГ действительно хотят прояснить этот вопрос, подытожил Шольц.

Американский журналист Сеймур Херш, расследовавший ЧП с «Северными потоками», написал, что канцлер Германии якобы знал о планах президента США Джо Байдена уничтожить газопроводы, сообщили «Известия». По словам Херша, американский лидер собирался подорвать экономику ФРГ таким способом.