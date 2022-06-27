Несмотря на собственные проблемы, Германия готова поделиться газом с соседними странами. Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил о возможной помощи партнерам по Евросоюзу, сообщил ТАСС.

Выступая перед заседанием Совета Евросоюза по энергетике в Люксембурге, он напомнил, что рынок газа регулируется на общеевропейском уровне и страны не должны быть предоставлены сами себе. Кризис в одной из них спровоцирует проблемы в другой.

Если Германия сейчас пытается заполнить свои хранилища, то для того, чтобы снабжать не только Германию, но и соседние страны

По словам Роберта Хабека, ФРГ готова помочь Чехии и Австрии, а при определенных обстоятельствах — Польше и Франции. На сегодня 12 из 27 стран Евросоюза полностью или частично отключены от российского газа.

По оценкам Федерального сетевого агентства ФРГ газа в немецких хранилищах хватит на 2,5 месяца при средних температурах зимой. Из-за санкций жители Германии могут столкнуться с тройным ростом цен на газ, и это, по словам сенатора Алексея Пушкова, может привести к краху экономики страны. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо предупредил об «эффекте домино» по всей Европе из-за газовых проблем ФРГ.