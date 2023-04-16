Мир 16 апреля 2023, 11:39 Германия получила свыше 300 сообщений о военных преступлениях на Украине Криминальное ведомство ФРГ получило 337 сообщений о военных преступлениях на Украине РИА «Новости»

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Федеральное ведомство Германии по уголовным делам получило 337 сообщений о военных преступлениях, совершенных на Украине. Об этом написала газета Welt am Sonntag.

Следователи опросили почти 90 свидетелей, большая часть которых являются украинскими беженцами. Кроме того, среди респондентов есть и немецкие граждане, отправившиеся в зону конфликта для ведения боевых действий на стороне Украины.

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После начала спецоперации ведомство предоставило киевскому режиму автомобили, технические средства для документирования и фиксации преступлений. Общий объем помощи составил около 11,5 миллиона евро.

Депутат бундестага Гюнтер Крингс заявил, что Германии необходимо отправить на Украину собственных криминальных специалистов. В настоящее время федеральное ведомство помогает боевикам консультациями.

В январе Европарламент принял резолюции о создании специального трибунала по украинскому конфликту.