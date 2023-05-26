Важное 26 мая 2023, 15:43 Германия получила данные о причастности Украины к взрывам на «Северных потоках» Der Spiegel: у ФРГ есть данные о причастности Украины к диверсиям на «Северных потоках» РИА «Новости»

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У немецких следователей появилось все больше информации, которая указывает на причастность киевского режима к подрыву российских «Северных потоков». Об этом сообщило издание Der Spiegel, ссылаясь на собственные неназванные источники.

Согласно их заявлениям, сейчас немецкие следователи ищут ответ на вопрос, могли ли совершить диверсии на газопроводах неподконтрольная киевским властям группировка или украинские спецслужбы. При этом, как сообщило издание, эксперты назвали «крайне маловероятным» исход событий, при котором взрывы организовала российская сторона.

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По данным немецкой газеты, Федеральная разведывательная служба Германии от спецслужб других стран-партнеров получила «многочисленные сведения», которые указывают на причастность украинцев к диверсии на трубопроводах.

Также немецкие следователи следователи связали с Украиной данные электронного письма. Речь идет о сообщении, которое отправили для аренды причастной к подрывам газопроводов яхты «Андромеда». Как отметили источники издания, метаданные этого электронного письма «ведут на Украину».

Накануне МИД России выразила протест послам Германии, Дании и Швеции из-за отсутствия у РФ результатов расследований по диверсиям на «Северных потоках».