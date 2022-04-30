Власти Германии поддержали санкции Евросоюза против российской ядерной отрасли. Речь идет о запрете ввоза урана, сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.

«Постпред Германии при ЕС в среду объявил о новой позиции Берлина, заявив, что он не только согласен с нефтяными санкциями, но и активно поддерживает поэтапный отказ от нефти, а не просто ограничение цен, а также запрет на российский уран», — заявил один из собеседников издания.

Как отметили авторы статьи, поддержка ограничительных мер Германией делает более вероятной возможность их введения. Журналисты напомнили, что страна является экономическим центром Евросоюза. Ввести санкции против ядерной отрасли России просили и многие депутаты Европарламента. Наиболее активно настаивали на антироссийских санкциях, по данным газеты, власти Польши и стран Балтии. Вопрос о приостановке ввоза урана обсуждали в начале недели.

Ранее Венгрия заявила, что не поддерживает введение эмбарго на поставки энергоносителей из России. Речь шла также о топливе для атомных электростанций.