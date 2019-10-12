Германия перестанет поставлять оружие Турции из-за операции в Сирии

Правительство Германии отказалось от новых поставок вооружений Турции из-за операции «Источник мира» в Сирии. Об этом сказал глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Ввиду турецкой военной операции на северо-востоке Сирии федеральное правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки продукции оборонного комплекса, которые могут быть задействованы Турцией в Сирии», — сказал министр иностранных дел в интервью газете Bild am Sonntag.

Издание отметило, что Германия и до этого, с 2016 года, проводила жесткую линию по поставкам вооружения Турции. Но теперь ФРГ впервые решила ввести эмбарго на экспорт оружия.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал военную операцию в Сирии 9 октября. По словам турецкого лидера, целью операции, которую он назвал «Источник мира», являются террористы.

Глава МИД Германии ранее заявлял, что турецкая операция приведет к риску дестабилизации региона и восстановления позиций террористической организации «Исламское государство»*.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.