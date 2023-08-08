Мир 08 августа 2023, 04:17 Германия перепрограммирует крылатые ракеты Taurus перед поставкой на Украину Депутат Фабер: Германия намерена перепрограммировать ракеты Taurus при поставке Украине Википедия

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Германия допустила перепрограммирование ракет Taurus в случае их поставки украинской стороне. Об этом сообщил депутат бундестага Маркус Фабер в беседе с изданием Tagesspiegel.

«Геоданные крылатых ракет Taurus можно запрограммировать таким образом, чтобы их можно было использовать только в определенной области», — заявил он.

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Фабер отметил, что только 150 из 600 этих ракет сейчас пребывают в рабочем состоянии. Другие 450 единиц могли бы восстановить для отправки Украине.

Ранее депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц призвал немецкого канцлера Олафа Шольца отправить украинской стороне ракеты Taurus.

Шварц тогда отметил, что контрнаступление Украины значительно замедлилось из-за отсутствия серьезной авиации, поэтому следует отправить Киеву крылатые ракеты, благодаря которым ВСУ смогли бы добиться успехов в вооруженной миссии.