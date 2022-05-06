Германия передаст Украине 7 самоходных гаубиц

Украина получит от Германии семь самоходных гаубиц PzH 2000, написало агентство DPA. О достижении соответствующей договоренности сообщила в Словакии министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

Она пояснила, что системы должны поступить из ремонта. Ламбрехт добавила, что украинских военных начнут обучать обращению с этим вооружением уже со следующей неделе.

Ранее Германия под сильным международным давлением пообещала поставить Украине зенитные комплексы Gepard, которые морально устарели и были списаны еще 12 лет назад. Снаряды для них производит швейцарская Oerlikon, однако Швейцария отказалась от поставок на Украину. По данным немецких СМИ, в распоряжении Германии есть только 23 тысячи снарядов и 30 танков, этого хватит всего на полчаса работы.

Против накачки Украины оружием высказываются все больше жителей Германии. Опрос социологической службы Forsa показал, что за месяц количество противников этой инициативы выросло на 11% и составило 44%.