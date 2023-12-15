Мир 15 декабря 2023, 00:49 Германия передала Украине вторую систему ПВО Patriot Власти Германии поставили на Украину вторую систему ПВО Patriot и ракеты к ней Фото с сайта Пентагона

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Германия передала Украине вторую систему противовоздушной обороны Patriot и снаряды к ней. Об этом свидетельствует список поставленных вооружений, опубликованный на официальном сайте правительства ФРГ.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что вторую систему ПВО введут в эксплуатацию на Украине к концу года.

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За прошедшую неделю ФРГ поставила на Украину девять гусеничных вездеходов, более семи тысяч артиллерийских боеприпасов, свыше 47 тысяч патронов, три мобильных и дистанционно управляемых устройства разминирования и 14 сенсоров для беспилотников. Украина также получила восемь грузовиков, полуприцеп и восемь цистерн.

Российские планирующие бомбы парализуют атаки украинской армии и не позволяют ей продвигаться вперед, заявили в Германии. ВСУ приходится отступать и бросать в бой новых солдат.