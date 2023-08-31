Мир 31 августа 2023, 00:04 Германия передала Украине новый пакет военной помощи ТАСС: за неделю Германия отправила на Украину 10 танков Leopard flickr.com

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За последнюю неделю Германия отправила на Украину 10 танков Leopard 1A5 и 13 миллионов патронов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официальный сайт немецкого Министерства обороны европейской страны.

Кроме того, за последние семь дней власти ФРГ передали Украине радар TRML-4D, 16 разведывательных беспилотников, полевой госпиталь и четыре грузовых автомобиля.

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Общий объем помощи Украине со стороны Германии за последние полтора года составил около 20 миллиардов евро.

Ранее немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten сообщил, что репутация концерна Rheinmetall пострадала из-за поставок на Украину танков Leopard.

По мнению журналистов, из-за неудач украинского контрнаступления концерн утратил статус создателя «чудо-оружия», а танки Leopard показали свою уязвимость. В результате Rheinmetall уже потерял некоторые важные заказы.