    26 июня 2020, 11:24

    Германия ответит на новые санкции США из-за «Северного потока — 2»

    Алена Макаренко

    Правительство канцлера ФРГ Ангелы Меркель подготовит ответ на новые санкции, которые разработал Вашингтон из-за строительства «Северного потока — 2». Об этом сообщило агентство Bloomberg.
    Германия ответит на новые санкции США из-за «Северного потока — 2»

    В Германии видят серьезную угрозу компаниям, организациям и банкам, которые работают над газовым проектом. Министерство финансов считает, что ограничения со стороны США могут нанести «серьезный ущерб» экономике страны.

    В связи с этим Германия планирует дать коллективный ответ Америке от имени всего Евросоюза. Правительство ФРГ готовит новые меры противодействия американским санкциям вместе с другими странами, написал сайт «Утро.ру».

    Строительство «Северного потока — 2» разобщило США и Европу. Америка выступает против проекта, так как намерена поставлять свой газ в ЕС. В Германии хотят ввести пошлины на это голубое топливо. В ответ Вашингтон пригрозил налогами на поставки европейских продуктов.

    Газопровод построен на 94%. Россия планирует запустить его к концу года.