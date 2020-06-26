В Германии видят серьезную угрозу компаниям, организациям и банкам, которые работают над газовым проектом. Министерство финансов считает, что ограничения со стороны США могут нанести «серьезный ущерб» экономике страны.

В связи с этим Германия планирует дать коллективный ответ Америке от имени всего Евросоюза. Правительство ФРГ готовит новые меры противодействия американским санкциям вместе с другими странами, написал сайт «Утро.ру».

Строительство «Северного потока — 2» разобщило США и Европу. Америка выступает против проекта, так как намерена поставлять свой газ в ЕС. В Германии хотят ввести пошлины на это голубое топливо. В ответ Вашингтон пригрозил налогами на поставки европейских продуктов.

Газопровод построен на 94%. Россия планирует запустить его к концу года.