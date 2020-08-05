Германия ответила на обращение Тихановской к Меркель

Правительство Германии знает об обращении кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к канцлеру Ангеле Меркель. Но детального комментария не будет из-за близости даты голосования. Об этом заявила представитель кабинета министров ФРГ.

«Федеральное правительство приняло к сведению высказывания кандидатки в президенты Светланы Тихановской», — привело ее цитату РИА «Новости».

Светлана Тихановская через интервью газете Bild обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой поговорить с Лукашенко.

«Скажите ему, что мы не хотим войны. Все, что мы хотим, — это честные выборы. Мы устали от диктатора. Мы устали», — попросила Тихановская.

Журналисты озаглавили ее интервью «Эта женщина бросает вызов последнему диктатору Европы».

Светлана Тихановская стала кандидатом на пост президента Белоруссии после задержания ее мужа Сергея. После того, как Центральная избирательная комиссия ее зарегистрировала, к ней присоединились координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и супруга дипломата Валерия Цепкало Вероника.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Гражданам предстоит выбрать из пяти зарегистрированных кандидатов. Кроме Тихановской и Лукашенко регистрацию в Центризбиркоме прошли сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер объединения «Белорусская социал-демократическая партия» Сергей Черечень.