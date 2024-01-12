Мир 12 января 2024, 07:23 Германия ответила на вопрос о присутствии солдат НАТО на Украине Статс-секретарь МИД ФРГ Баггер: на Украине нет солдат НАТО Adrian Wyld/Keystone Press Agency/globallookpress

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На Украине нет солдат под командованием НАТО, сообщил статс-секретарь МИД Германии Томас Баггер. С текстом заявления, отправленного в ответ на парламентский запрос депутата бундестага Маттиаса Моосдорфа, ознакомилась «Лента.ру».

Парламентарий попросил подтвердить или опровергнуть присутствие солдат под эгидой НАТО на Украине. Он поинтересовался, «известно ли федеральному правительству» об участии солдат альянса в конфликте на стороне ВСУ.

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«И НАТО, и Украина ясно дали понять, что на Украине нет солдат под командованием НАТО», — заявил Томас Баггер.

Ранее бывший советник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу призвал страны Североатлантического альянса объединить ядерные силы ради получения шанса на противостояние России. Он пояснил, что ВС России имеют превосходство, и усиление вооруженных сил потребует от Европы как дополнительных усилий, так и больших средств. Развертывание ядерных сил, по мнению Бэндоу, может ускорить процесс.