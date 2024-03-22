Мир 22 марта 2024, 18:07 Германия ответила на слова Пескова об СВО МИД Германии принял к сведению заявление Пескова о ситуации на Украине РИА «Новости»

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Германия приняла к сведению слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что Россия находится в состоянии войны после вмешательства Запада в украинский конфликт. Заявление сделали в немецком министерстве иностранных дел, сообщил сайт kp.ru.

«Мы принимаем это к сведению», — сказал представитель министерства.

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Дипломат добавил, что оценка Россией «не меняет ужасной реальности на месте».

Ранее Песков заявил, что главное для России — обезопасить людей на территориях, которые де-факто оккупировала Украина. Речь идет о Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Россия также не потерпит рядом со своими границами страну, которая любыми способами хочет отобрать Крым и новые регионы.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что украинская армия совершает бессмысленные с военной точки зрения атаки на приграничные регионы России. Он пообещал, что удары националистов не останутся безнаказанными.