Мир 14 февраля 2024, 18:38 Германия отреклась от своего призыва к России отвести войска от Киева весной 2022 года Представитель властей ФРГ не признал просьбу к России отвести войска от Киева РИА «Новости»

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Правительство Германии отказалось считать правдивыми слова президента России Владимира Путин об отводе войск от Киева в марте 2022 года по просьбе Германии и Франции. Об этом на брифинге сказал представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, сообщило РИА «Новости».

Журналисты попросили его подтвердить отсутствие договоренностей между Россией, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем об отводе сил от Киева.

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«Корректно», — коротко ответил Хебештрайт.

Ранее Путин в беседе с журналистом Такером Карлсоном сообщил, что в ходе переговорного процесса в Стамбуле в 2022 коллеги представители Франции и Германии попросили российскую сторону отвести войска от украинской столицы. По словам президента, после выполнения этого условия «договоренности выкинули в помойку».

Ранее Путин заявил, что Россия была готова выполнять Минские соглашения до последнего, несмотря на все трудности.