Мир 13 января 2024, 18:24 Германия отправит фрегат с ракетами на борьбу с хуситами — СМИ Welt: Германия отправит фрегат с зенитными ракетами в Красное море 1 февраля Unsplash

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Власти Германии намерены отправить в Красное море фрегат «Гессен», сообщила газета Welt am Sonntag. Целью корабля станет перехват снарядов и беспилотников, выпускаемых йеменскими хуситами.

«Гессен» обладает передовой системой радиолокационной разведки, которая позволяет одновременно выявлять до тысячи целей. Для их поражения корабль оснащен зенитными ракетами и ударными вертолетами. Фрегат несколько месяцев провел в Северном море, где проходили учения НАТО.

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Предположительно, Германия станет одним из участников миссии ЕС в Красном море: решение о ней должны принять министры иностранных дел союза на встрече в середине февраля. Однако газета сообщила, что «Гессен» отправится на миссию уже в начале месяца, чтобы оперативно оказаться в нужном районе.

Ранее Совбез ООН по инициативе стран Запада принял резолюцию о ситуации на Красном море с осуждением хуситов за захват кораблей. За этим последовали удары США и Великобритании по территории Йемена.

Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что российским судам необходимо соблюдать осторожность на ближневосточных маршрутах.