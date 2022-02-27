Установленный на русско-немецкой обсерватории «Спектр-РГ Янемецкий телескоп отключен. Об этом заявил в эфире Youtube-канала «Соловьев Live» глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Наши германские партнеры получили указание отключить… телескоп, которым они сами и управляют», — сказал Рогозин.

По его словам, немецкие технические специалисты по этому поповд уочень переживают, но сделать ничего не могут.

«Они уже стреляют себе не знаю там в какое место, они уже в грудь себе стреляют. Это очень опасно, когда начинают размахивать дубиной там, где и пустой-то рукой размахивать нельзя», — резюмировал Рогозин.

Обсерватория «Спектр-РГ» была запущена в эксплуатацию в 2019 году. Она построена в российском НПО Лавочкина и включает в себя два телескопа — eROSITA, произведенного в немецком Институте внеземнй физики общества имени Макса Планка, и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН.

Цель «Спектра-РГ» — составить на протяжении четырех лет карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне.

Ранее Рогозин заявил, что власти Украины нацелены на то, чтобы создать баллистические ракетные комплексы, обладающими возможностью нанесения удара по территории РФ.