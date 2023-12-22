Мир 22 декабря 2023, 13:26 Германия отказалась выдавать Украине сбежавших от мобилизации Tagesspiegel: ФРГ отказалась выдавать Украине беглецов от мобилизации РИА «Новости»

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Глава Минюста ФРГ Марко Бушман заявил, что власти не будут выдавать Киеву сбежавших от мобилизации украинцев. Слова министра привела газета Tagesspiegel.

«Не случится такого, что мы будем принуждать людей проходить призыв или военную службу против их воли», — сказал Бушман.

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Он добавил, что Германия пытается трудоустроить как можно больше беженцев.

Президент Украины Владимир Зеленский на прошедшей 19 декабря пресс-конференции заявил, что Генштаб ВСУ попросил мобилизовать дополнительно до 500 тысяч человек.

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров отмечал, что в рамках мобилизации в 2024 году власти надеются привлечь к службе покинувших страну граждан. Речь идет мужчинах в возрасте от 25 до 60 лет, которые уехали в Германию и другие страны.

Украинская армия ежедневно несет колоссальные потери. По данным Генштаба ВС России, за полгода ВСУ потеряли около 160 тысяч человек.