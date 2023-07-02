Мир 02 июля 2023, 21:42 Германия отказалась поставлять на Украину ракеты дальнего действия для ударов по России Канцлер Шольц: Германия не будет поставлять Украине ракеты дальнего действия Taurus РИА «Новости»

Читать 360tv в

Крылатые ракеты дальнего действия Taurus не будут поставлять Украине из ФРГ из-за опасения, что киевский режим будет использовать их для ударов по территории России. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD.

«Для нас существует принцип, который я разделяю с американским президентом: мы не хотим, чтобы поставляемое нами оружие использовалось, чтобы попадать по российским территориям», — подчеркнул немецкий канцлер.

Реклама

Власти Украины в конце мая запросили у Германии поставку крылатых дальнобойных ракет Taurus, способных долететь до Москвы. Эта ракеты могут нести истребители F-16, которые западные страны пообещали передать Украине.

ВСУ потеряли часть западного вооружения в контрнаступлении. В середине июня заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник попросил Германию утроить поставки танков Leopard 2.