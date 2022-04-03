Германия отказалась поставить Украине 100 бронетранспортеров

Власти Германии отказались поставить Украине 100 немецких бронетранспортеров Marder. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило издание Welt.

Министерство обороны Германии подтвердило источнику эту информацию, сообщив о том, что все подобные действия необходимо согласовывать с руководством НАТО.

«Запрос по поставкам есть, но все наши собственные боевые машины Marder объединены с обязательствами НАТО. Решение об отправке бронетранспортеров должно быть принято в рамках альянса», — заявили в ведомстве.

В среду, 30 марта, министр обороны Украины Алексей Резников письменно обратился к коллегам из немецкой армии, но официального ответа не его просьбу о передаче техники не последовало.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что десятки тысяч украинских военных прошли подготовку под инструктажем НАТО.

Заместитель генсека Мирча Джоанэ выразил мнение, что условий для мирного разрешения ситуации на Украине в данный момент нет.