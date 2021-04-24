На фоне напряженности последних недель Киев захотел получить от Германии современное оборонительное оружие. Украина для «защиты своего побережья от вторжения» попросила передать ей системы противовоздушной обороны, детали противокорабельных ракет и оборудования для разминирования.

Как стало известно немецкому изданию Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS), ранее Киев просил подержанные немецкие корветы, но получил от Берлина отказ. Передаче оружия воспротивился министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Министр обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр продемонстрировала «открытость» по этому вопросу.

Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген заявил, что было бы неправильно лишить Украину исключительно оборонительных систем оружия, в то время как Россия якобы угрожает ей войной.

Обеспокоенность «агрессивными действиями» России в адрес Украины в последнее время высказывали некоторые зарубежные политики. Они называли «эскалацией агрессивных действий» передвижение отечественных войск на восточной границе и в Крыму.

Управление навигации и океанографии Минобороны РФ сообщило, что закрывает для иностранных военных кораблей и государственных судов доступ в три района Черного моря до 31 октября.