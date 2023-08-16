Мир 16 августа 2023, 22:03 Германия отказалась от увеличения военных расходов по плану НАТО Reuters: Германия убрала статью о росте военных расходов по плану НАТО из бюджета РИА «Новости»

Читать 360tv в

Правительство Германии убрало пункт из проекта бюджета об увеличении военных расходов на 2% в 2024 году. Об этом со ссылкой на источник в кабинете министров страны сообщило агентство Reuters.

Речь в данном случае идет об обязательствах всех стран НАТО ежегодно увеличивать расходы на оборону на 2%. Германия, как и большая часть европейских стран, его не выполняла. Нехватку средств пополняли США. Эта ситуация привела к тому, что занимавший пост президента страны Дональд Трамп угрожал покинуть альянс.

Реклама

По словам источника, пункт из проекта закона исключили в последний момент перед отправкой его на рассмотрение в парламент.

Канцлер Германии Олаф Шольц в своей речи 27 февраля 2022 года обещал, что страна увеличит расходы на оборону более чем на 2% внутреннего валового продукта и продолжит вести такую политику в последующие годы.

Но пока у страны еще сохранился специальный фонд в размере 100 миллиардов евро, которые позволяют Германии модернизировать свою армию по стандартам альянса. Как ситуация станет развиваться, когда эти деньги закончатся, неизвестно.

Власти Германии уже жаловались на существенное сокращение бюджета из-за помощи Украине. Министр финансов страны Кристиан Линднер заявил, что сокращение казны привело к тому, что Германия отказалась от внесения дополнительных взносов в бюджет Евросоюза. По его словам, долгосрочные накопления до 2027 года сократились максимально.