Германия отказалась оказывать поддержку Украине без согласования с ЕС и НАТО

Немецкие власти не собираются предпринимать действия в поддержку Украины без обсуждения с партнерами по военно-политическому блоку НАТО и со странами ЕС. Все меры Германия будет согласовывать.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил об этом на мероприятии Социал-демократической партии. Его слова передал телеканал n-tv.

«Мы не будем предпринимать шаги в одиночку, мы будем действовать совместно с партнерами в Европе, НАТО и в США», — пояснил Шольц, добавив, что его страна выступает за целостность Украины.

В конце февраля Россия начала спецоперацию по денацификации Украины. После это западные страны ввели новые санкции против РФ. Кроме того, они нарастили поставки вооружения для нужд ВСУ, многие контракты исчисляются миллиардами долларов.

До этого Шольц обещал не поставлять Киеву оружие, которое приведет к эскалации конфликта. Однако политолог Юрий Светов негативно высказался о риторике канцлера, назвав его слова пустыми.