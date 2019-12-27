Германия отказала Украине в военной помощи

«Я надеюсь, что Берлин пересмотрит эту сдержанную позицию и все же решится усилить обороноспособность Украины», — заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

По сего словам, Евросоюз и Германия многое сделали для Украины, но недостаточно, чтобы прекратить гибель людей. Пристайко заверил своих западных коллег в том, что Киев ценит вклад канцлера ФРГ Ангелы Меркель, однако надеется на более существенную поддержку.

Ранее сообщалось, что накануне США и Украина подписали соглашение о поставке второй партии американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Первый контракт на 37 установок Javelin и 200 ракет был подписан еще в прошлом году. В 2019 году стало известно, что Вашингтон предварительно согласился продать еще одну партию вооружения на сумму 39 миллионов долларов.