Мир 15 апреля 2023, 04:11 Германия остановит три последние атомные станции в стране Три последних атомных станции закроются в Германии 15 апреля Википедия

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Три последних атомных электростанции в Германии прекратят свою работу 15 апреля. Об этом сообщило правительство страны.

«Пятнадцатого апреля эра использования атомной энергии в Германии подходит к концу. Дальнейшая работа за пределами этой даты невозможна по юридическим, техническим и хозяйственно-экономическим причинам», — сказано в заявлении.

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Отключение станций произойдет, несмотря на кризис и критику сторонников атомной энергетики на фоне отказа правительства от дешевого российского газа, который должен был восполнить нехватку энергии после отключения АЭС.

Германия приняла решение полностью отказаться от атомной энергетики еще в 2011 году. Главным аргументом для этого стала авария на «Фукусиме». Ввиду отказа от российского газа власти решили продлить работу станций «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд» до 15 апреля. Страна хочет полностью перейти на зеленую энергетику к 2045 году.

Эти последние станции обеспечивали 5% всей потребности Германии в электроэнергии.

В минувшие годы были навсегда закрыты еще три атомных станции страны.

Ранее журналист японского издания Mainichi Shimbun предрек западным странам войну за ресурсы из-за Украины. Началом конфликта послужит потеря доступа к стратегическим ресурсам и дешевым товарам, что уже случалось ранее, считает он.