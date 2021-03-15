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    15 марта 2021, 18:20

    Германия остановила вакцинацию препаратом от AstraZeneca

    Андрей Иванов

    Власти Германии в качестве меры предосторожности решили остановить прививочную кампанию вакциной от AstraZenеса. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на Минздрав ФРГ.

    Германия остановила вакцинацию препаратом от AstraZeneca

    По данным издания, такое решение приняли после сообщений о тромбоэмболии у привитых этим препаратом. Немецкий федеральный институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств Пауля Эрлиха решил, что сейчас нужно исследовать возможную связь между этой вакциной и образованием тромбов, и призвал прекратить использовать препарат от AstraZeneca в стране в рамках масштабной вакцинации.

    Использование вакцины уже прекратили в Нидерландах, Норвегии, Дании, Австрии, Ирландии, Эстонии и Литве. В британо-шведской компании заявили, что опасность вакцины сильно преувеличена. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало расследование случаев тромбоэмболии.

    Накануне в Норвегии умер медик, которого положили в больницу после укола препаратом от AstraZenеса. У него была необычная комбинация низкого числа тромбоцитов, закупорки крупных и малых сосудов и кровоизлияний.