Германия остановила вакцинацию препаратом от AstraZeneca

Власти Германии в качестве меры предосторожности решили остановить прививочную кампанию вакциной от AstraZenеса. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на Минздрав ФРГ.

По данным издания, такое решение приняли после сообщений о тромбоэмболии у привитых этим препаратом. Немецкий федеральный институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств Пауля Эрлиха решил, что сейчас нужно исследовать возможную связь между этой вакциной и образованием тромбов, и призвал прекратить использовать препарат от AstraZeneca в стране в рамках масштабной вакцинации.

Использование вакцины уже прекратили в Нидерландах, Норвегии, Дании, Австрии, Ирландии, Эстонии и Литве. В британо-шведской компании заявили, что опасность вакцины сильно преувеличена. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало расследование случаев тромбоэмболии.

Накануне в Норвегии умер медик, которого положили в больницу после укола препаратом от AstraZenеса. У него была необычная комбинация низкого числа тромбоцитов, закупорки крупных и малых сосудов и кровоизлияний.