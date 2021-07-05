Германия ослабит ограничения для туристов из России

Российским туристам с 7 июля станет проще приезжать в Германию. Власти страны решили ослабить связанные с коронавирусом ограничения. Об этом сообщил Институт Роберта Коха.

Согласно информации института, с 7 июля Россию включат в список стран с высокой заболеваемостью ковидом. Это значит, что для прибывающих россиян карантин будет смягчен. Сейчас все въезжающие в страну должны находиться в изоляции в течение двух недель. Причем правило касается и тех, кто привился от коронавируса или уже переболел.

Теперь россияне смогут завершить срок карантина, отправив через электронный формуляр справку о прививке, о перенесенном ковиде или отрицательном ПЦР-тесте. Сдавать анализы нужно на пятый день после приезда. Также туристам напомнили, что в Германии признаются только те вакцины, которые допустил Евросоюз.

Ограничения решили ослабить не только для России. В список попадет Великобритания, а также Индия, Португалия и Непал. Ранее власти страны включили Россию в перечень стран распространения нового варианта коронавируса. Это произошло на фоне выявления индийского штамма в стране.