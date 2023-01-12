Мир 12 января 2023, 08:37 Германия ощутила последствия запрета на импорт российской нефти Экономика Германии пострадала из-за запрета на импорт российской нефти РИА «Новости»

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Запрет на импорт российской нефти ударил по экономике Германии. Об этом сообщил китайский телеканал CCTV.

ФРГ не может восполнить свои запасы даже из Казахстана, поскольку доставка сырья оттуда возможна только через российский нефтепровод «Дружба», отметили авторы. Поэтому Германия вынуждена пойти на переговоры с Россией.

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По мнению авторов статьи, неуверенные шаги властей на пути решения сложившейся ситуации вызвали недовольство среди населения.

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«Будущие перспективы вызывают большое беспокойство», — отметил CCTV.

Тем временем, по информации американского издания Bloomberg, Китай закупил редкий сорт российской нефти. Речь идет о добываемых в недрах российской Арктики сырья: легкого сорта «Новый порт», сырой нефти «Варандей» и отличающемся плотностью и высоким содержанием серы Arco.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил, что в России действует указ президента о запрете импортировать нефть покупателям, поддерживающим потолок цен.