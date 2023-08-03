Мир 03 августа 2023, 11:35 Германия ощутила негативные последствия отказа от российского газа JB Press: отказ от российского газа привел к экономическому спаду в Германии РИА «Новости»

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Экономический спад, спровоцировавший подъем правых сил, начался в Германии после отказа страны от российского газа. На это указал автор японского онлайн-издания JB Press Кадзухико Фудзи.

«Будущее немецкой экономики не вызывает оптимизма», — написал журналист.

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По его словам, отказ от российского газа сильнее всего отразился на химической промышленности, считающейся драйвером экономики ФРГ. Продажи в некоторых сегментах начали падать из-за высоких цен на газ. Германия могла бы закупать ресурс в Катаре или Норвегии, но его стоимость постоянно растет, отметил Фудзи.

Из-за дороговизны газа заводы химической, сталелитейной, алюминиевой и других отраслей немецкой промышленности начали переносить за границу. Это вызывает опасения за будущее производства в ФРГ, обратил внимание автор материала.

Журналист добавил, что на фоне экономического спада в Германии активизировались правые силы, критикующие власть. Они недовольны расходами на борьбу с изменением климата и миграционной политикой ФРГ, подытожил Фудзи.

Ранее автор британской газеты The Guardian Саймон Дженкинс заявил, что Запад загнал себя в ловушку санкциями против России. По словам журналиста, европейские потребители энергоресурсов пострадали из-за повышения цен, причиной которого стали ответные меры РФ.