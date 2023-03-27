Мир 27 марта 2023, 14:15 Германия опровергла высылку 30 российских дипломатов МИД Германии не подтвердил планы по высылке 30 сотрудников посольства России РИА «Новости»

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Правительство Германии не имеет планов по высылке 30 российских дипломатов. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступила представитель Министерства иностранных дел страны Андреа Зассе, комментируя материал немецкого журнала Focus.

Журналисты издания со ссылкой на источники сообщили, что органы безопасности Германии заподозрили сотрудников российского посольства в использовании своего статуса для нелегального получения закрытых данных, а также в подготовке проведения диверсионных операций.

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По словам собеседников, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок готовится подписать указ о высылке из страны 30 российских дипломатов.

Официальный представитель МИД Германии не подтвердила это заявлением.

«Мера — в том виде, в каком она была представлена в материале [издания Focus], — в настоящий момент не предусмотрена», — заявила Зассе.

После публикации о вероятной высылке российских дипломатов из Германии источник ТАСС в российском Министерстве иностранных дел заявил, что на такой шаг уже подготовлен адекватный ответ. По словам собеседника, реакция России «понравится» министру иностранных дел Германии Анналене Бербок, которая страдает шпиономанией.