Мир 17 марта 2023, 14:56 Германия опровергла получение заявок от Польши и Словакии на старые истребители для Украины Правительство Германии не получало запрос Польши на отправку Украине истребителей ГДР РИА «Новости»

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Польша и Словакия не запрашивали у Германии разрешения передать Украине стоявшие на балансе ГДР истребители МиГ-29. Пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хебештрайт призвал другие страны не предписывать ФРГ несуществующих решений. Его процитировало РИА «Новости».

«Поскольку нам не приходило запросов, мы не можем оценить данную информацию. <…> И мы не хотим, чтобы иные страны нам предписывали что-то», — сказал он.

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Штеффен Хебештрайт не смог уточнить, действительно ли истребители, которые Польша и Словакия подготовили для Украины, когда-то стояли на вооружении Военно-воздушных сил ГДР. Если это так, что странам придется согласовать их экспорт с кабмином Германии.

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Правительство Словакии присоединилось к Польше и одобрило международное соглашение о дарении Украине МиГ-29 и систем ПВО Kup. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что старая и ненужная прежним владельцам техника не повлияет на исход спецоперации.