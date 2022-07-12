Германия испугалась серьезного финансового кризиса из-за сокращения поставок российского газа

Сокращение поставок российского газа в Германию приведет к финансовым проблемам во многих немецких компаниях, в результате чего под угрозой окажутся миллионы рабочих мест. Такое мнение высказала председатель ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Ясмин Фахими в интервью газете Handelsblatt.

«Если Россия продолжит прекращать поставки газа, компании, получившие рекордную прибыль в первые два квартала, могут быстро оказаться в тяжелом положении, поставив под угрозу миллионы рабочих мест», — сообщила глава DGB.

Если эти промышленные рабочие места исчезнут, их никогда не удастся восстановить, заявила Фахими. Это спровоцирует экономический спад в Германии, также возможна рецессия. Этот процесс необходимо предотвратить любой ценой, считает глава ассоциации.

В Германии выразили опасение, что после технического ремонта, начало которого запланировано на 11 июля, «Северный поток» не запустят в полном объеме. Если поставки не возобновятся, то первый удар придется на фармакологическую и химическую отрасли.