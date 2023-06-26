Мир 26 июня 2023, 10:57 Германия оказалась против передачи активов России Украине — СМИ FT: немецкие чиновники выступили против передачи активов РФ на восстановление Украины Unsplash

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Немецкие чиновники выступили против планируемой Евросоюзом передачи российских активов на восстановление Украины. Об этом сообщила газета Financial Times.

По ее данным, высокопоставленные представители правительства Германии указали на финансовые и юридические риски и усомнились в том, что план ЕС получит достаточную поддержку. Представитель немецкого МИД заявил, что России якобы «придется заплатить за ущерб, нанесенный Украине», но даже он согласился с тем, что использование ее средств для восстановления Украины вызовет «сложные финансовые и юридические вопросы».

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Другой собеседник издания и вовсе назвал план Евросоюза невыполнимым. Он рассказал, что Министерство юстиции и защиты прав потребителей ФРГ уже изучило это предложение и пришла к такому выводу. Еще один чиновник указал на то, что если Евросоюз заберет деньги российского ЦБ или получит прибыль от инвестирования его средств, это может создать прецедент для требований Польши к Германии о возмещении ущерба, нанесенного во время Второй мировой войны.