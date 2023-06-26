26 июня 2023, 10:57
Германия оказалась против передачи активов России Украине — СМИ
FT: немецкие чиновники выступили против передачи активов РФ на восстановление Украины
Немецкие чиновники выступили против планируемой Евросоюзом передачи российских активов на восстановление Украины. Об этом сообщила газета Financial Times.
По ее данным, высокопоставленные представители правительства Германии указали на финансовые и юридические риски и усомнились в том, что план ЕС получит достаточную поддержку. Представитель немецкого МИД заявил, что России якобы «придется заплатить за ущерб, нанесенный Украине», но даже он согласился с тем, что использование ее средств для восстановления Украины вызовет «сложные финансовые и юридические вопросы».
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Другой собеседник издания и вовсе назвал план Евросоюза невыполнимым. Он рассказал, что Министерство юстиции и защиты прав потребителей ФРГ уже изучило это предложение и пришла к такому выводу. Еще один чиновник указал на то, что если Евросоюз заберет деньги российского ЦБ или получит прибыль от инвестирования его средств, это может создать прецедент для требований Польши к Германии о возмещении ущерба, нанесенного во время Второй мировой войны.
Германия
Россия
Евросоюз
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