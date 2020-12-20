Германия ограничит авиасообщение с Великобританией и ЮАР из-за мутации коронавируса, которую там обнаружили. Сейчас кабмин ФРГ готовит постановление.

Ранее о намерениях ограничить авиасообщение сообщил журналистам представитель правительства ФРГ. Его слова процитировал ТАСС.

«Работа над соответствующими регулировками ведется. Кабмин находится в контакте с европейскими партнерами», — отметил он.

О новой мутации коронавируса, которая появилась в Великобритании, стало известно 14 декабря. Глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок рассказал, что ученые обнаружили новый вариант коронавируса — он мог стать причиной быстрого распространения COVID-19 в юго-восточной части Англии. Предварительный анализ показал, что этот вариант вируса распространяется намного быстрее остальных штаммов.

Во время экстренной пресс-конференции премьер-министр Борис Джонсон объявил, что в Лондоне введут самые серьезные ограничения — фактически локдаун.

«Газета.ru» отметила, что Россия пока не принимала решений о закрытии авиасообщения с Великобританией. В оперштабе страны отметили, что обо всех решениях по этому вопросу будут сообщать дополнительно. РИА ФАН отметило, что представители государств, которые входят в Евросоюз, соберутся для обсуждения ситуации с новой версией коронавируса.