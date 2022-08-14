Германия обвинила Польшу в экологической катастрофе

Власти Германии предположили, что Польша виновата в крупной экологической катастрофе на приграничной реке Одер. Там была обнаружена ртуть, из-за которой погибло много рыбы и птиц, сообщил телеканал rbb24.

Причиной этому считают растворенные в воде соли, однако никто не знает, как они туда попали. В настоящий момент немецкие волонтеры вывозят из реки тонны мертвой рыбы.

Анализ воды из Одера проводился в лаборатории города Бранденбурга. Тревогу забили и рыбаки в Польше — с их стороны также гибнет рыба.

Власти Любуского воеводства Польши призвали ввести режим стихийного бедствия. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий пообещал один миллион злотых (порядка 220 тысяч долларов) тому, кто найдет виновных.

Токсичные вещества были обнаружены в водах реки Барыч. Они могут попасть в Балтийское море. Специалисты говорят о распространении сильного вещества — мезитилена, который используется на производстве в Польше.

Ранее сообщалось, что в Европе установилась аномально жаркая погода. В результате этого многие водоемы пересохли.