Германия обвинила Польшу в желании обанкротить немцев | 360°

Мир 04 октября 2022, 08:43 Поделиться Telegram

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Viber Германия обвинила Польшу в желании обанкротить немцев Экс-вице-президент бундестага Зингхаммер: ФРГ обанкротится, если выплатит Польше репарации unsplash

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Германия обанкротится, если выплатит Польше репарации за Вторую мировую войну. Об этом член партии ХДС/ХСС и бывший вице-президент бундестага Йоханнес Зингхаммер написал в Twitter.

«Польша официально требует выплатить ей репарации, которые немедленно приведут Германию к финансовому краху. <…> У добрососедства появилось новое определение», — заявил политик.

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По его словам, Польша выбрала не самый удачный момент для выяснения отношений — в разгар политического кризиса на Украине.

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Ранее недвусмысленный намек допустил канцлер Германии Олаф Шольц в ответ на требование властей Польши выплатить репарации по итогам Второй мировой. В ходе выступления в Потсдаме, где присутствовал бывший польский премьер-министр Дональд Туск, глава немецкого правительства заговорил о вопросе пересмотра границ.

О репарациях Германии первым заявил глава правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. По мнению политика, размер выплат за причиненный ущерб в ходе Второй мировой войны должен составить 1,3 триллиона долларов. Качиньский не исключил, что в дальнейшем сумма может увеличиться.

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