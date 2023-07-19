Мир 19 июля 2023, 16:53 Германия обвинила Индию в получении выгоды от антироссийских санкций Министр ФРГ Хабек обвинил Индию в получении выгоды от санкций против России РИА «Новости»

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Индия оказалась в выигрыше от антироссийских санкций. Об этом в эфире телеканала NTV заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.

Он обратил внимание, что Индия так и не приняла решение о том, чтобы присоедниться к санкциям против России.

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«Эта страна приобретает много нефти из России за небольшие деньги. Для Германии крайне важны отношения с Индией, но на данный момент они сложные. Сдержанность в отношении России понять трудно», — сказал он.

Хабек отметил, что уже неоднократно поднимал российский вопрос в ходе переговоров с коллегами из Индии.

«Они говорили мне, что им не нужна конкретно российская нефть, но сырье Индия хочет покупать как можно дешевле. В ходе предстоящего визита в Нью-Дели мы опять поговорим про это, жду непростой дискуссии», — заключил министр экономики ФРГ.

Ранее стало известно, что закупки Индией российской нефти в июне достигли очередного рекорда, составив порядка 2,2 миллиона баррелей в сутки.