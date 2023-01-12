Эксклюзив 12 января 2023, 05:30 Германия обнаглела, поставив доверие к властям России под сомнение «Голос Мордора»: правда о Минских соглашениях не помешала Германии клеветать на власти РФ РИА «Новости»

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Правящая в Германии партия официально заявила, что дипломатические переговоры с Россией «должны оставаться возможными», сообщили местные СМИ. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала «360» обратил внимание на неприкрытую наглость этого заявления, учитывая откровения экс-канцлера Ангелы Меркель о Минских соглашениях.

Далее — прямая речь.

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Замечательная новость

Один из центральных немецких ТВ-каналов (ZDF) поведал замечательную новость. Оказывается, правящая в Германии партия СДПГ, выпустила внутренний документ, в котором говорится, что переговоры с Россией необходимы в любых условиях.

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И тут интересно даже не то, что все это не коррелирует с агрессивной политикой Олафа Шольца, который вот-вот согласится передать Украине танки Leopard. Я как-то уже писал, что на Западе с конца прошлого года все находятся в замешательстве — Украине скармливают огромное количество денег, оружия и боеприпасов, а внятных результатов, кроме улыбки Володи Зеленского, как не было, так и нет.

Украинские наступления, по примеру Харькова, уже вряд ли будут возможными — на Западе это прекрасно понимают. События в Соледаре и Артемовске тоже не добавляют Западу оптимизма: несмотря на то, что Украина активно пытается заниматься на эту тему очковтирательством. Уже и всемогущая британская разведка признала, что Соледар почти пал (по данным из открытых источников, как водится).

Доверие к России и Минские соглашения

Но в документе есть одна фраза, на которую я бы просил вас обратить особое внимание. Цитирую: «Даже если по понятным причинам доверия к российскому руководству больше нет, дипломатические переговоры должны оставаться возможными».

А теперь вспомните, что совсем недавно говорила Ангела Меркель о Минских соглашениях. А говорила она то, что Минские соглашения были самым обычным обманом, который должен дать Украине время подготовиться к войне. Россию просто обманули самым циничным образом. Минские соглашения никто и не думал выполнять. Кстати, слова Ангелы Меркель затем подтвердил экс-президент Франции Франсуа Олланд.

И вот теперь немецкая сторона пишет о том, что «доверия к российскому руководству больше нет».

Ребят, вы там в своем уме вообще? Или просто обнаглели до крайней степени? Это ведь вы обманули Россию и готовились к войне, и доверия не может быть именно к вам, но уж точно никак не к России, которая до последнего момента настаивала на выполнении Минских соглашений.

И честно предупредила, что будет, если они не будут выполнены.