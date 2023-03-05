Мир 05 марта 2023, 19:02 Германия объявила себя независимой от поставок газа, нефти и угля из России Канцлер Шольц: ФРГ обеспечила себе независимость от поставок газа, угля и нефти из России РИА «Новости»

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Германия сочла себя независимой от поставок газа, нефти и угля из России. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц телеканалу CNN.

«Мы обеспечили себе независимость от поставок газа, угля и нефти из России», — подчеркнул Шольц.

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По словам канцлера, год назад не было надежды, что страна так легко переживет отсутствие российского топлива. Он подчеркнул, что ни дефицита газа, ни связанного с этим экономического кризиса Германия не ощущает.

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Подобные заявления немецкого лидера легко объяснить. Канцлер во время своего недавнего визита в Вашингтон подтвердил положение униженного вассала. Отношения США и ФРГ напоминают дружбу между насильником и жертвой.

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов сделал вывод, что США поставили Шольца в известность о ключевой роли Германии в конфликте на Украине.