05 марта 2023, 19:02
Германия объявила себя независимой от поставок газа, нефти и угля из России
Канцлер Шольц: ФРГ обеспечила себе независимость от поставок газа, угля и нефти из России
Германия сочла себя независимой от поставок газа, нефти и угля из России. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц телеканалу CNN.
«Мы обеспечили себе независимость от поставок газа, угля и нефти из России», — подчеркнул Шольц.
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По словам канцлера, год назад не было надежды, что страна так легко переживет отсутствие российского топлива. Он подчеркнул, что ни дефицита газа, ни связанного с этим экономического кризиса Германия не ощущает.
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Подобные заявления немецкого лидера легко объяснить. Канцлер во время своего недавнего визита в Вашингтон подтвердил положение униженного вассала. Отношения США и ФРГ напоминают дружбу между насильником и жертвой.
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов сделал вывод, что США поставили Шольца в известность о ключевой роли Германии в конфликте на Украине.
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