Мир 17 января 2024, 19:18 Германия объявила о новом пакете помощи Украине Германия анонсировала передачу Украине беспилотников, БТР и боеприпасов Alexander Welscher / Global Look Press

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Правительство ФРГ подготовило новый пакет военной помощи Украине, сообщили в пресс-службе Минобороны страны. При этом в ведомстве не указали объем финансирования на этот пакет.

ВСУ получат боеприпасы для боевого танка Leopard 1, 24 БТР, материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов, 125 беспилотников RQ-35 Heidrun для разведки, 280 терминалов спутниковой связи.

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Украине также передадут 248 единиц техники для охраны границы, 361 грузовик, микроавтобус и вездеход. В страну отправят 24 танкера Zetros, 30 боевых машин пехоты Marder.

Украина с 27 декабря не получает помощь от США из-за проблем с финансированием. Германия фактически стала второй страной после Соединенных Штатов по объему отправленных для нужд ВСУ вооружений и боеприпасов.

Немецкие власти внесли в федеральный бюджет на 2024 год статью расходов на оказание помощи Украине. Берлин готов потратить на это семь миллиардов евро. К саммиту ЕС 1 февраля станет известно, какие вооружения получила украинская сторона от других европейских стран.