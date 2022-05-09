Германия обеспокоилась возможным кризисом рынка продуктов

Продовольственые ассоциации Германии обеспокоены ростом цен на сырье и повышающиеся вслед за этим цены на продукты на фоне ситуации на Украине. Об этом сообщили авторы программы Tagesschau. Они призвали министра продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джема Оздемира принять меры.

По информации отраслевых ассциаций, рост цен на молочные продукты в стране может составить 20%, на хлебобулочные изделия — 30%. По словам Бьорна Бергманна, управляющего директора Ассоциации молочной промышленности, повышение цен на молочную продукцию в рознице может случиться уже в ближайшие месяцы.

В свою очередь, глава Федеральной ассоциации пищевой промышлености Германии Кристиан фон Беттихер подчеркнул, что однажды вопрос окажется не в том, сколько сырья смогут получить производители из имеющегося на мировом рынке, а в том, смогут ли они получить его в принципе. Его слова привел Bild.

При этом глава Ассоциации хлебопекарной продукции Даниэль Шнайдер сказал, что затраты на производство хлебобулочных изделий уже выросли на 25-30%. В стоимость входит в том числе цена на энергию и сырье.

По мнению отраслевых ассоциаций, Оздемир уделяет мало внимания вероятности наступления продовольственного кризиса в стране. Сам министр критику отвергает, заявляя, что Германия и Евросоюз способны сами себя обеспечивать, в связи с чем поставкам продовольствия ничто не угрожает.