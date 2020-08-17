Германия не захотела покупать американский СПГ из-за его дороговизны

Европейским странам невыгодно покупать сжиженный газ из США, который стоит дороже, чем поставки из России. Стоимость американского топлива больше из-за затрат на логистику и необходимости конвертации газа в жидкость.

Об этом в интервью RT Deutsch заявил министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель. Поэтому в Вашингтоне опасаются конкуренции и оказывают давление на акционеров проекта «Северный поток — 2».

«Вероятно, сейчас на дне Балтийского моря должно „лежать“ около десяти миллиардов евро, так что основания завершить проект есть у всех заинтересованных лиц», — сказал министр.

Кристиан Пегель подчеркнул, что в Европе не нравятся попытки Вашингтона сорвать строительство, и его действия только способствуют консалидации европейских стран.

«Я считаю, что в Европе существует единомыслие: если какое-то государство за пределами региона Балтийского моря вмешивается в суверенитет европейской безопасности поставок, это возмутительно», — отметил немецкий министр.

Несмотря на попытки заблокировать «Северный поток — 2» и навязать Европе поставки американского газа, Германия, Норвегия и Австрия поддерживают строительство газопровода.

Политолог Вадим Трухачев связал организованный протест 24 стран Евросоюза против планов США по блокировке проекта с тем, что они не хотят зависеть от дорогого американского газа и портить отношения с Россией.