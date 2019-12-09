Германия не увидела причин для отмены антироссийских санкций

Глава МИД Германии подчеркнул, что «ключом к улучшению отношений между Евросоюзом и Россией» является роль России в достижении мира на территории Украины. Он добавил, что на Востоке Украины и так «слишком долго ждали мира».

«На данный момент нет причин менять режим санкций ЕС», — подытожил министр.