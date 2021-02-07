«Если „Северный поток — 2“ не будет достроен, то Россия не станет автоматически продавать меньше газа, поскольку по-прежнему эксплуатируются „Северный поток — 1“ и газопровод через Украину, но германские компании потеряют огромные инвестиции», — приводит газета слова министра.

Ранее первый заместитель председателя думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что Европа стала активнее защищать «Северный поток — 2», так как его строительство затрагивает их очень серьезные интересы.

Доктор исторических наук Юрий Рогулев в беседе с «360» отметил, что для Германии, где отказались от угля и атомной энергетики, и ряда других европейских стран «Северный поток — 2» — это единственный способ получать газ без перебоев по вменяемым ценам. Позволить остановить проект для Берлина — это угробить свою экономику, подчеркнул историк.