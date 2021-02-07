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    07 февраля 2021, 14:04

    Германия не увидела опасности для России в остановке «Северного потока — 2»

    Андрей Иванов

    Россия не станет продавать меньше газа, если «Северный поток — 2» не достроят: сейчас работают газопроводы через Украину и «Северный поток — 1». А вот немецкие инвесторы потеряют огромные деньги. Об этом заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер в интервью Bild am Sonntag.
    Германия не увидела опасности для России в остановке «Северного потока — 2»

    «Если „Северный поток — 2“ не будет достроен, то Россия не станет автоматически продавать меньше газа, поскольку по-прежнему эксплуатируются „Северный поток — 1“ и газопровод через Украину, но германские компании потеряют огромные инвестиции», — приводит газета слова министра.

    Ранее первый заместитель председателя думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что Европа стала активнее защищать «Северный поток — 2», так как его строительство затрагивает их очень серьезные интересы.

    Доктор исторических наук Юрий Рогулев в беседе с «360» отметил, что для Германии, где отказались от угля и атомной энергетики, и ряда других европейских стран «Северный поток — 2» — это единственный способ получать газ без перебоев по вменяемым ценам. Позволить остановить проект для Берлина — это угробить свою экономику, подчеркнул историк.