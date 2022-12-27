Мир 27 декабря 2022, 21:31 Германия не станет выстраивать нормальные отношения с Россией — Бербок Глава МИД ФРГ Бербок: Германия не будет строить нормальные отношения с нынешней Россией Maheshkumar Painam / Unsplash

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Власти Германии считают, что нормальных отношений с Россией в нынешней ситуации быть не может, заявила в интервью румынскому телеканалу Digi24 министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. По ее словам, страна продолжит вводить антироссийские санкции до тех пор, пока продолжается конфликт на Украине.

«Нам должно быть ясно: нормальных отношений с этой Россией быть не может. Как и многие россияне, мы хотим мирную и демократическую Россию», — отметила Бербок.

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По словам главы немецкого МИД, страна не питает иллюзий, поэтому власти ФРГ считают необходимым укреплять общую безопасность ЕС «перед лицом России». Бербок добавила, что Украину будут поддерживать столько, сколько потребуется — оружием, деньгами и гуманитарной помощью.

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Если власти Германии продолжат конфронтацию с Россией, страна столкнется с социально-политическими потрясениями, рассказал «360» политолог Алексей Живов. Он напомнил, что недавно в ФРГ уже предпринимали попытку переворота, и от дальнейшей ситуации в стране зависит благосостояние Евросоюза в целом.