Мир 12 сентября 2023, 00:44 Германия не станет поставлять ВСУ дальнобойные ракеты вслед за США Reuters: ФРГ не будет следовать за США в вопросе поставки ракет ВСУ Викимедиа

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Глава Минобороны Германии Борис Писториус сделал заявление по поводу вероятности поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. По словам чиновника, решение США о поставке ракет ATACMS Киеву не будет означать, что Германия автоматически поддержит эту инициативу, сообщило агентство Reuters.

«Писториус заявил, что Берлин не обязательно станет поставлять Киеву ракеты Taurus только потому, что США могут решить направить ракеты дальнего радиуса действия», — написали журналисты.

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По мнению главы оборонного ведомства Германии, в этих вопросах не может быть автоматизма. Писториус уточнил, что решение о поставке Taurus ВСУ еще не принято.

Ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба нахамил немецкой коллеге Анналене Бербок за отказ передать ВСУ ракеты Taurus.

«Вы все равно это сделаете. Я не понимаю, почему мы теряем время», — заявил Кулеба в ответ на сомнения главы немецкого МИД.