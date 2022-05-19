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    19 мая 2022, 11:03

    Германия не сделает НАТО участником конфликта на Украине — Шольц

    Шольц: Германия не сделает НАТО участником конфликта на Украине

    Екатерина Виславская

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что Германия не станет единолично принимать меры, которые могли бы сделать НАТО участником конфликта на Украине. С таким заявлением он выступил в бундестаге, сообщил ТАСС.

    Германия не сделает НАТО участником конфликта на Украине — Шольц

    «Мы не будем делать того, что сделало бы НАТО стороной происходящего», — объявил он.

    Канцлер Германии также попытался оправдаться за оказание военной помощи Украине. Он заявил, что поставки вооружения — это поддержка, а не эскалация конфликта.

    Последний опрос Forsa показал, что 44% немцев выступили против накачивания Украины оружием, а соответствующая петиция на сайте change.org набрала почти 300 тысяч подписей. Журналисты, музыканты, артисты и другие деятели культуры потребовали от Олафа Шольца не снабжать украинских военных тяжелым вооружением ни напрямую, ни косвенно.