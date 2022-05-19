Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что Германия не станет единолично принимать меры, которые могли бы сделать НАТО участником конфликта на Украине. С таким заявлением он выступил в бундестаге, сообщил ТАСС.

«Мы не будем делать того, что сделало бы НАТО стороной происходящего», — объявил он.

Канцлер Германии также попытался оправдаться за оказание военной помощи Украине. Он заявил, что поставки вооружения — это поддержка, а не эскалация конфликта.

Последний опрос Forsa показал, что 44% немцев выступили против накачивания Украины оружием, а соответствующая петиция на сайте change.org набрала почти 300 тысяч подписей. Журналисты, музыканты, артисты и другие деятели культуры потребовали от Олафа Шольца не снабжать украинских военных тяжелым вооружением ни напрямую, ни косвенно.