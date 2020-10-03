Германия не разрешила российским дипломатам встретиться с Навальным

Посольству России в Берлине отказали в консульском доступе к Алексею Навальному. Генеральная прокуратура РФ направила уже четвертый запрос на оказание правовой помощи в сложившейся ситуации, но ответа снова не получила.

«Нет ответов на задаваемые с российской стороны вопросы по линии политического диалога, а также по дипканалам. Посольство России в Берлине получило отказ МИД ФРГ на просьбу о содействии в обеспечении консульского доступа к Алексею Навальному. <...> Рекомендовали бы вдохновителям провокационной кампании, направленной на демонизацию России и подрыв двусторонних отношений, опомниться», — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России, который опубликовал сайт ведомства.

В МИД подчеркивают, что все надуманные и безосновательные обвинения со стороны Германии о том, что Россия якобы не готова к диалогу, это откровенная ложь.

22 августа Навального перевезли в клинику «Шарите» из Омска, где он два дня лежал в реанимации после резкого ухудшения самочувствия на борту самолета в небе над Сибирью. Позже правительство Германии заявило, что в крови мужчины нашли следы боевого отравляющего вещества «Новичок». Немецкая сторона не идет на контакт, не приводит никаких доказательств и не желает сотрудничать с Россией по этому вопросу.