Германия не поддержала предложение России о моратории на РСМД в Европе

Так она прокомментировала слова президента России Владимира Путина о том, что Москва не будет станет размещать на европейской части страны ракеты 9М729, которые, как считают США, нарушают Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

«Россия в прошлом уже несколько раз заявляла о таком моратории. Генеральный секретарь (НАТО — прим. ред) Столтенберг высказался на этот счет в прошлом году. Мораторий или такой отказ не вызывает доверия. Мы разделяем эту оценку», — заявила Зассе.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт в свою очередь заявил, что страна намерена продолжать сотрудничество с НАТО в области ядерного сдерживания, так как остается риск, что этот вид вооружения может использоваться для ведения военных действий.

Зайберт подчеркнул, что именно по этой причине Берлин не стал присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия.

Договор РСМД между Москвой и Вашингтоном вступил в силу в 1987 году. Он запрещал владение баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. В 2019 году США объявили о выходе из договора и отмене обязательств. В результате документ прекратил свое действие.

Тогда же президент России Владимир Путин предложил ряду стран ввести запрет на размещение подобных ракет на территории Европы. Но США отвергли это предложение.

В понедельник, 26 октября, российский лидер еще раз подтвердил, что Москва не намерена устанавливать этот тип вооружения на своей европейской территории, пока в соседних странах не появятся аналогичные ракетные установки американцев.

Владимир Путин назвал прекращение действия договора РСМД ошибкой, которая может привести к новой гонке ракетных вооружений. Он также подчеркнул, что странам НАТО нужно заявить о встречном отказе от размещения таких ракет, чтобы минимизировать последствия развала Договора.

Кроме того, Путин предложил начать взаимные проверки объектов, которые больше всего беспокоят стороны. Для России это размещенные в Польше и Румынии пусковые установки Aegis Ashore, которые могут стать базой для размещения крылатых ракет. Москва, в свою очередь, готова пустить инспекторов на свои военные объекты в Калининградской области.