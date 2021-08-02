ФРГ не будет перекрывать «Северный поток — 2», даже если президент России Владимир Путин будет использовать газопровод в политических целях. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники в Берлине.

«Германия не намерена перекрывать „Северный поток — 2“, если Владимир Путин попытается использовать вызывающий споры трубопровод как геополитическое оружие, что бы США ни говорили», — пишет сайт агентства.

Ранее политический эксперт Тарас Семенюк заявил, что Украина должна потребовать у США статус особого союзника вне НАТО в условиях достройки «Северного потока — 2».

Сенатор Владимир Джабаров оценил слова Семенюка и отметил, что Украина пытается обострить ситуацию вокруг «Северного потока —2» любой ценой. Он подчеркнул, что украинские власти рассуждают «не как политики, а как банальные торгаши на рынке». Соединенные Штаты вряд ли встанут на защиту Украины, если она и дальше будет провоцировать руководство России, предположил член Совфеда.